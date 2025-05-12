Бортник рассказал, чего Европа боится больше всего

Украинский политолог Руслан Бортник в своем канале рассказал о том, чего больше всего боится Европа. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, Бортник заявил, что Европа боится того, что ее поделят Россия и США, как Африку 200 лет назад, ведь за тем столом, где будет решаться будущее украинско-российской войны, будут обсуждаться и тарифы международной торговли и зоны влияния — как экономические, так и политические.

Бортник отметил, что Европа совсем не хочет, чтобы ее делили как Африку 200 лет назад, и тот факт, что если США и РФ договорятся, будет означать нахождение части ЕС под неформальным влиянием России. Поэтому сейчас, резюмировал политолог, лидеры европейских стран совершают визиты в Киев, чтобы показать свою важность и доказать, что ЕС остается влиятельным игроком на этой «арене».

Напомним, что ранее президент Макрон выступил с ультиматумом в адрес России.