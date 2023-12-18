Бразилия хочет, чтобы Путин приехал на саммит G20

Бразилия хочет, чтобы Владимир Путин посетил саммит G20, который пройдет в южноамериканской стране во второй половине 2024 года. Об этом заявил специальный советник президента страны Селсу Аморим.

Он добавил, что без России форум будет «неполным».

Бразилия является членом МУС, следовательно, обязана арестовать российского президента и передать его в Гаагу.

Дипломат считает, что Путина нельзя судить за конфликт на Украине. По мнению Аморима, необходимо найти компромиссное решение, которое позволит российскому лидеру прибыть в Бразилию.