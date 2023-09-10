Бразилия призвала Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров

«У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров», - заявил Сильва, его цитирует Reuters.