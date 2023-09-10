Бразилия призвала Россию и Украину немедленно сесть за стол переговоров
Фото: [Софья Сандурская / ТАСС]
Как заявил президент Бразилии Лула да Сильва, президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский могут это сделать на предстоящей Генассамблее ООН.
При этом бразилец подчеркнул, что его страна «не будет ввязываться в войну», но Бразилия может присутствовать на мирных переговорах.
«У нас будет Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 19 сентября. Это место для обсуждения войны. Это место для обсуждения мира. Это место, чтобы посадить Путина и Зеленского за стол переговоров», - заявил Сильва, его цитирует Reuters.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил странам ЕС судом, в случае продления запретов на ввоз украинского зерна.