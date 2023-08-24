Бразильская пресса назвала пять новых участников объединения БРИКС

В их число войдут Объединенные Арабские Эмираты, Аргентина, Иран, Египет и Саудовская Аравия.

Список будущих членов этой организации тщательно составлялся по географическому принципу, чтобы каждая часть света была представлена пропорционально. Об этом сообщил бразильский новостной портал UOL со ссылкой на итоговый документ саммита.

«БРИКС объявит о расширении организации еще на пять стран», - утверждают журналисты.

Еще одним возможным участником может стать какая-либо африканская страна. Государство должно находиться именно на этом континенте, чтобы сохранить географический баланс членов объединения. Решение о вхождении нового участника должно быть принято в достаточно скором времени.