Бразильское правительство запланировало пригласить Путина на саммит G20

Власти Бразилии собираются в самое ближайшее время разослать приглашение на саммит «Большой двадцатки» всем главам стран, которые входят в этот неформальный клуб. Среди приглашенных будет и Владимир Путин. Об этом сообщили РИА Новости .

Журналисты сослались на слова Жоэл Соузы Пинту Сампайу, главы управления по социальным коммуникациям бразильского министерства иностранных дел.

«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», - указал дипломат.

Сампайу при этом затруднился с ответом, были ли уже разосланы приглашения участникам мероприятия.

Ранее сообщалось, что бразильские правоохранители обвинили своего бывшего президента Болсонару в присвоении госимущества и различных махинациях. Против него и еще одиннадцати человек возбудили уголовное дело.