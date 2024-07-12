Бразильское правительство запланировало пригласить Путина на саммит G20
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Власти Бразилии собираются в самое ближайшее время разослать приглашение на саммит «Большой двадцатки» всем главам стран, которые входят в этот неформальный клуб. Среди приглашенных будет и Владимир Путин. Об этом сообщили РИА Новости.
Журналисты сослались на слова Жоэл Соузы Пинту Сампайу, главы управления по социальным коммуникациям бразильского министерства иностранных дел.
«В ближайшие недели приглашения будут направлены всем главам государств-участников», - указал дипломат.
Сампайу при этом затруднился с ответом, были ли уже разосланы приглашения участникам мероприятия.
Ранее сообщалось, что бразильские правоохранители обвинили своего бывшего президента Болсонару в присвоении госимущества и различных махинациях. Против него и еще одиннадцати человек возбудили уголовное дело.