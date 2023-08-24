Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что БРИКС не будет менять название после присоединения других стран к организации.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 24 пугачи, по итогам саммита в Южно-Африканской Республики. Глава российского МИДа подчеркнул, что за сохранение названия выступают все участники союза.

«Все за то, чтобы название осталось, это уже стало брендом. Никто из вновь поступивших в ряды БРИКС не предлагал иного», — сказал Лавров.

Глава МИДа отметил, что сохранение название организации будет свидетельствовать о преемственности работы ее участников.

Саммит БРИКС проходил в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. От России нем участвовал Лавров. Президент Владимир Путин выступил перед участниками по видеосвязи.

БРИКС был создан в 2006 году в рамках Международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ). В него входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. О своем желании присоединиться ранее заявили в Аргентине, Египте, Иране, ОАЭ, Саудовской Аравии и Эфиопии.