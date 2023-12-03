Британия будет убеждать США продолжать помощь Украине

Глава британского ведомства указал на то, что во властях и политических кругах Соединенных Штатов, сейчас ведутся активные споры в вопросе продолжения поддержки Киева. Несмотря на это, Кэмерон выразил уверенность в том, что у королевства удастся убедить Штаты не бросать поддержку Украины. Свою уверенность в этом министр объяснил верой в то, что «аргументы в пользу того, что европейская безопасность — это американская безопасность» смогут в итоге возобладать.