Британия готова предоставить США авиабазу для атаки Ирана

Власти Британии готовы предоставить США авиабазу, расположенную на острове Диего-Гарсия, для нанесения ударов по Ирану. Об этом пишет британская газета I.

Однако военную помощь Лондон предлагает не собирается, подчеркнула Эмили Торнберри, председатель комитета по иностранным делам палаты общин британского парламента.

Великобритания не против, чтобы США использовали совместную с ней авиабазу. В настоящее время там размещены американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

Ранее сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп пока не предпринимает никаких решительных действий в отношении Ирана, так как опасается превращения республики во вторую Ливию.

