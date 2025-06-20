Стало известно, почему Трамп отказывается бомбить Иран

Президент США Дональд Трамп пока не предпринимает никаких решительных действий в отношении Ирана, так как опасается превращения республики во вторую Ливию.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Post (NYP).

Глава Белого дома говорит о Ливии по двум причинам. Во-первых, это хаос после того, что произошло с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Вторая причина — это интервенция в Ливию, которая усложнила переговоры и заключение сделок с некоторыми странами.

Трамп рассматривает атаку по ядерным объектам в иранских городах Натанз и Фордо, но эти удары будут носить ограниченный характер, чтобы не допустить смену режима, как это было в Ливии в 2011 году, когда проводились масштабные бомбардировки.

Ранее сообщалось о том, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана.