Стало известно, почему Трамп отказывается бомбить Иран
NYP: Трамп боится, что Иран превратится в еще одну Ливию
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Президент США Дональд Трамп пока не предпринимает никаких решительных действий в отношении Ирана, так как опасается превращения республики во вторую Ливию.
Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Post (NYP).
Глава Белого дома говорит о Ливии по двум причинам. Во-первых, это хаос после того, что произошло с ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Вторая причина — это интервенция в Ливию, которая усложнила переговоры и заключение сделок с некоторыми странами.
Трамп рассматривает атаку по ядерным объектам в иранских городах Натанз и Фордо, но эти удары будут носить ограниченный характер, чтобы не допустить смену режима, как это было в Ливии в 2011 году, когда проводились масштабные бомбардировки.
Ранее сообщалось о том, что Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана.