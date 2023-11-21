Британия направила к Фолклендским островам военный корабль после провокационных слов нового президента Аргентины

Это произошло после заявлений нового президента Аргентины Хавьера Милея, который заявил избирателям, что хочет вернуть острова (в Аргентине их называют Мальвинскими).

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что принадлежность Фолклендских островов Великобритании не обсуждается и не оспаривается. Он напомнил, что на референдуме 2013 года 99,8% жителей островов выступило за то, чтобы остаться в составе Великобритании, а против проголосовало только три человека.