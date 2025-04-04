Страны Европы делают все, чтобы сорвать переговоры об урегулировании украинского конфликта. Такое мнение в эфире YouTube-канала The Duran этом выразил британский аналитик Александр Меркурис.

Он заявил, что президент США Дональд Трамп уже убедился в том, что Украина не играет по его правилам, также он заметил, что и Европа «работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю» над тем, чтобы сорвать мирные переговоры.

Заключение сделки США и Украины о редкоземельных металлах еще больше усилит зависимость Украины от США, отметил Меркурис, добавив, что это несовместимо со стремлением Киева вступить в Европейский союз (ЕС).

Он также указал на то, что политика украинских чиновников представляет собой «постоянное выпрашивание денег». Кроме того, Киев явно не готов подписать соглашение о полезных ископаемых, что может негативно повлиять на решение Трампа продолжить поддерживать Киев.

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