Великобритания намерена ввести «усиленный» режим контроля в рамках Схемы регистрации иностранного влияния (FAIRS). Это вызвало ироничную реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой. В Telegram-канале дипломат отметила, что объявление появилось 1 апреля, в День смеха, однако новые правила вполне серьезны.

По новым требованиям, любое лицо, выполняющее деятельность в рамках связанной с правительством России структуры, должно зарегистрироваться в особом реестре. За неисполнение грозит до пяти лет лишения свободы.

Захарова задала британской стороне ряд иронических вопросов: придется ли британским ветеранам Второй мировой, получившим за участие в Полярных конвоях российские медали, регистрироваться как «агентам Кремля» и сдавать награды? Будет ли считаться «русской резидентурой» музей арктических конвоев? Должен ли король Карл III пройти регистрацию, ведь барельеф великой княгини Елизаветы Федоровны установлен на фасаде Вестминстерского аббатства?

Дипломат также поинтересовалась, как быть с лордом-мэром Лондона, адъютант-меченосец которого ежегодно надевает Московскую шапку, названную так в честь московского царя.

По мнению Захаровой, интеллектуальный упадок британского правящего класса достиг апогея.

«Наследники великих англичан прошлого, солдат и ветеранов Второй мировой войны теперь копошатся в грязи, выискивая связи с Россией», — заключила она.

Ранее Захарова назвала водевилем обвинения во вмешательстве в дела Молдавии.