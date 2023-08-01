Британия отказалась выдать визы российским делегатам для участия в мероприятии ООН в Лондоне

Сессия Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, что состоится с 23 по 28 июля в Лондоне, похоже, пройдет без участия представителей России.

Как сообщили в постпредстве России при ООН, Лондон не выдал разрешение делегатам от РФ на въезд в страну.

«Правительство Великобритании не выдало визы российским делегатам для участия в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН (ОПФП ООН), проходившей в Лондоне с 23 по 28 июля по приглашению Международной Морской Организации (ИМО)», - сказано в сообщении на сайте постпредства.

Дипломаты констатировали, что Британия в очередной раз нарушила как мировое право, так и взятые на себя международные обязательства как страна, где располагается штаб-квартира ИМО. Все это российское постпредство назвало абсолютно безответственным поступком.