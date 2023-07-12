Британия предоставит Украине новую технику и снаряды для танков

Лондон направит Киеву еще одну партию оружия и боеприпасов в рамках очередного пакета военной помощи. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на канцелярию британского премьера.

Сообщается, что Киев получит более 70 боевых транспортных средств. Они будут выданы ВСУ для подвоза боеприпасов и техники, а также эвакуации раненых и поврежденной техники. В правительстве указали на важность подобной техники для хода контрнаступления.

Киев снабдят снарядами для танков Challenger 2, которые уже находятся в распоряжении ВСУ. Дополнительно правительство Британии выделит 50 миллионов фунтов Украине на восстановление поврежденной техники, направленной Лондоном ранее.

На территории королевства также будет учрежден центр реабилитации для украинских боевиков.

В канцелярии также сообщили, что «международные партнеры» обеспечат Киев большим количеством средств обороны и усилят обмен разведданными.