Британия пригрозила судом Абрамовичу из-за замороженных средств от продажи «Челси»

Власти Великобритании готовятся обратиться через суд к бывшему владельцу футбольного клуба «Челси» российскому миллиардеру Роману Абрамовичу из-за замороженных средств от его продажи, пишет агентство Bloomberg.

Отмечается, что около £2,34 млрд от продажи команды предназначались для гуманитарной помощи Украине, однако до сих пор не были переданы Киеву.

Британские министр финансов Рэйчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Ламми заявили, что будут добиваться скорейшей передачи денег через суд.

Сделка по продаже «Челси» прошла в мае 2022 года после того, как против миллиардера ввели санкции. Ограничения привели к блокировке денег на британских счетах Абрамовича. Чтобы получить к ним доступ в целях отправки на гуманитарную помощь, необходимо получить специальную лицензию от Управления по финансовым санкциям.

Как пишет Bloomberg, несмотря на предложения Абрамовича создать благотворительный фонд для распределения средств, окончательное соглашение пока что согласовать не удалось.

Ранее сообщалось, что прокуратура завершила представление доказательств по делу о краже у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса.