Прокуратура завершила представление доказательств по делу о краже у Чубайса

В судебных инстанциях завершен этап представления доказательств обвинения по делу о краже имущества, связанного с бывшим руководителем корпорации «Роскосмос» и предпринимателем Анатолием Чубайсом. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из фигурантов дела Вячеслава Маркова.

На заседании суда прокуратура окончательно завершила допрос свидетелей, участвовавших в деле. В ходе процесса было установлено, что обвинение собрало достаточные доказательства для продолжения судебного разбирательства. Защита начнет предоставлять свои доказательства 4 июня в Хамовническом суде.

Адвокат отметил, что суд не стал допрашивать более половины свидетелей обвинения, в том числе и одного секретного.

Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки. Первоночальная сумма нанесенного ущерба оценивалась в 3 млрд руб., однако в ходе следствия она была снижена до 70 млн руб. Потерпевшими признаны сам Чубайс и компания «Тилсок».

Главным фигурантом дела является Илья Сучков, обвиняемый в мошенничестве и краже. Кроме него, по делу проходят Муса Садаев, Антон Поляков и Алексей Уляхин, которых обвиняют исключительно в краже.

Все фигуранты до сих пор сохраняют молчание относительно своих обвинений. Участники процесса были арестованы в 2016 году и на данный момент находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что суд отказался привлечь Анатолия Чубайса к ответственности по долгам компании «Лира».