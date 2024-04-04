Британия пригрозила выйти из Европейской конвенции по правам человека из-за мигрантов

Как заявил британский премьер Риши Сунак, он раз и навсегда намерен покончить с нелегальной миграцией в стране. Однако первый опыт британцев выслать в 2022 году нелегалов обратно домой (а именно – в Руанду) потерпел фиаско из-за ЕСПЧ, судьи которого заблокировали инициативу Лондона.

Теперь же Сунак решил попросту исключить из этой цепочки ЕСПЧ, отцепив судей от принятия решений за Британию.

«Я уверен, что обеспечивать безопасность границ и контролировать нелегальную миграцию важнее, чем сохранять членство в каком-либо иностранном суде, поскольку это имеет основополагающее значение для нашего суверенитета», – цитирует Сунака BBC.

Сунак напомнил, что стабильный поток нелегальных мигрантов идет в Британию через Ла-Манш, где беженцы на надувных лодках попросту пересекают пролив. А после того, как они оказываются на британской земле, попытки их отправить домой становится довольно затруднительным.

Ранее эксперт Широв пояснил последствия оттока мигрантов для экономики России.