Британия собралась ввести против России самый высокий уровень контроля

В Британии усилят контроль против России с помощью системы FIRS, призванной следить за иностранным влиянием в стране. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление замглавы британского МВД Дэна Джарвиса.

Стало известно, что Британия планирует ввести усиленный режим контроля для РФ по схеме регистрации иностранного влияния (FIRS). Если в марте говорилось о том, что туда будет включаться Иран, то теперь там окажется и Россия, которая, по мнению британцев, представляет «острою угрозу нацбезопасности».

Ранее Джарвис уже отмечал, что в списки лиц из России, договоренности с которыми необходимо будет регистрировать, попадает президент Владимир Путин, правительство и его ведомства, спецслужбы и полиция, политические партии, судебные органы и другие. Российским организациям также придется регистрироваться в этой системе, которая начнет работать с 1 июля текущего года.

Во вторник стало известно, что Дональд Трамп недоволен и Россией, и Украиной по переговорному процессу.