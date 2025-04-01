В Белом доме заявили, что Трамп раздражен и Россией, и Украиной

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила о том, что американский президент Дональд Трамп раздражен как Россией, так и Украиной в контексте переговоров. Об этом пишет издание Reuters.

По данным журналистов, Левитт отметила, что Дональд Трамп недоволен в контексте переговоров обеими сторонами конфликта на Украине, но подчеркнула, что американский президент по-прежнему настроен на окончание кризиса и принимает личное участие в переговорах о мирном урегулировании, контактируя с обеими сторонами.

Напомним, что в СМИ была опубликована информация о том, что Москва и Вашингтон готовят экспертную встречу, аналогичную прошедшей в Стамбуле.

Ранее в украинском МИД заявили о том, что соглашение с США по недрам не должно противоречить интеграции Украины в Евросоюз.