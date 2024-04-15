Британия захотела высылать нелегальных беженцев на территорию Армении

Власти Великобритании сейчас ведут переговоры с армянским правительством, чтобы иметь возможность высылать из своей страны всех нелегальных беженцев на время рассмотрения их документов. Об этом сообщила газета Times.

Подобное соглашение английское правительство уже заключило с Руандой. Суть его в том, чтобы не держать нелегальных беженцев на британской территории, а высылать их за ее пределы.

«Великобритания вступила в переговоры о повторении схемы депортации мигрантов в Руанду с Арменией, Кот-д'Ивуаром, Коста-Рикой и Ботсваной», - сообщили журналисты.

Если такой договор будет заключен, то большое количество нелегалов с британской территории начнут переправлять в Армению. Они будут содержаться там все то время, пока Лондон будет рассматривать их заявки на предоставление убежища. Сейчас процесс переговоров с Ереваном застопорился, поскольку руандийская схема перестала работать. Но, как только соглашение с этой африканской страной вновь будет запущено в действие, то и общение с Арменией на данную тему будет продолжено.