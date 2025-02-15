Британские министры призвали усилить давление на Россию

Перед началом мирных переговоров Западу необходимо обеспечить Зеленскому хорошую позицию, поэтому надо усилить давление на Путина и его правительство. Так считают министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми, а также руководитель министерства обороны Джон Хили. Свое мнение они изложили на страницах газеты Telegraph.

Лэмми и Хили заявили, что обратятся к своим союзникам на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Они потребуют всех показать свою силу, а также объединить усилия.

«Нам всем нужно усилить давление на Россию... Мы должны оказать Зеленскому максимально возможную поддержку в переговорах», — указали они.

Министры добавили, что в связи с этим крайне важно ужесточить санкции против РФ в энергетической отрасли. По их мнению, в мирном соглашении должны появиться новые договоренности, в частности долгосрочные обязательства США по поводу защиты своих союзников. Сама Европа должна нести заметно большую ответственность в части безопасности на собственном континенте.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп похвалил вице-президента США Вэнса за его речь на Мюнхенской конференции с жесткой критикой Евросоюза. По его мнению, выступление было блестящим. Он также заявил, что у Европы есть серьезные проблемы со свободой слова и миграцией.