Трамп похвалил Вэнса за его критику Евросоюза в Мюнхене

Речь Джей Ди Вэнса, вице-президента США, на Мюнхенской конференции, была блестящей. Так считает новый президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его точку зрения привел ТАСС.

Американский лидер считает, что Вэнс был прав, когда напрямую говорил о проблемах Евросоюза. В европейских странах страдают от отсутствия свободы слова. Там также есть очень большие проблемы, связанные с миграцией.

«Это была очень хорошая речь, на самом деле в полной мере блестящая. Я слышал очень хорошие комментарии», — указал Трамп.

Ранее сообщалось, что во Франции речь Вэнса признали как доказательство желания Трампа разрушить Евросоюз. Так счел оппозиционный политик Филиппо. По его мнению, вице-президент США предложил Германии сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии», которая ратует за выход ФРГ из ЕС. Все это говорит о том, что Белый дом взял курс на развал Евросоюза.