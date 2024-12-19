Представители Великобритании старались натравить на главу администрации Ялты Янину Павленко полицию за российский Крым. Инцидент случился во время Всемирного форума городов в Египте осенью. Об этом сообщает «Крым 24».

Уточняется, что глава Ялты решила на форуме написать, каким она видит город в будущем и добавила фразой: «Счастье оказаться в российском Крыму». Это стало причиной конфликта с представительницей Великобритании, требовавшей вызвать полицию и зачеркнуть фразу.

Отмечается, что в результате Янина Павленко рекомендовала представительнице из Великобритании заняться проблемами своей страны.

Ранее сообщалось, что Великобритания разрешила Украине нанести удар по Крыму.