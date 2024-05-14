Великобритания разрешила Украине нанести удар по Крыму

Во время своего обращения на телеканале Sky News политик сообщил о праве Киева использовать предоставленное оружие по целям в Крыму, который британцы воспринимают в качестве «неотъемлемой части Украины». Таким образом министр ответил на вопрос о возможности применения ВСУшниками британского оружия по целям, которые находятся на территории «материковой России».

Также политик заявил, что Британия и впредь будет давать право пользоваться своим оружием на Украине и в других государствах, но только в полном соответствии с международным гуманитарным правом.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области войсками России было освобождено село Бугроватка. В боях принимали участие бойцы подразделения группировки войск «Север». Напомним, что активное наступление на данном направлении началось 10 мая.