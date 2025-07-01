Европейские политики не смогут остановить падение Украины, так как у них нет соответствующего экономического плана и дипломатической стратегии, заявил на Youtube британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

По его словам, коллапс Украины неизбежен.

При этом, отметил Меркурис, у России таких проблем нет.

Ситуация на Украине развивается очень стремительно, при этом виден систематический подход Москвы, в то время как власти Киева и Брюсселя хранят молчание.

«У них есть план, они знают, что делают, события на фронте развиваются в их пользу. А что делают в это время на Западе? Никто не знает», — резюмировал Меркурис.

Ранее сообщалось о том, что в Британии произошел раскол мнений из-за Украины.