В Британии произошел раскол мнений из-за Украины

В последние месяцы наблюдается значительный сдвиг общественного и политического мнения в Великобритании относительно поддержки Украины, пишет газета The Telegraph.

Отмечается, что среди широких слоев населения, как среди правых, так и среди левых, растет недоверие к дальнейшему участию Лондона в военной помощи Киеву. Многие эксперты считают, что продолжение вложений миллиардов евро в боевые действия не способствует достижению мира и может ухудшить общую ситуацию.

Так, например, к лейбористской партии с требованием сосредоточиться на дипломатическом урегулировании украинского конфликта официально обратился профсоюз работников транспорта Великобритании.

Несмотря на внутренние споры, британское правительство продолжает делать существенные вложения в поддержку Киева. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Лондон передаст £1,7 млрд для закупки оружия.

Кроме того, опубликованный ранее стратегический оборонный обзор Великобритании предусматривает ежегодное выделение около £3 млрд на военную помощь Украине.

Ранее The Guardian сообщало, что украинцам начали отказывать в убежище в Британии.