Британский аналитик Меркурис раскрыл детали переговоров США и Украины
Стало известно, почему для переговоров с Украиной Трамп выбрал Эр-Рияд
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Переговоры США и Украины будут проходить в Эр-Рияде. Этот город выбран не случайно. Дело в том, что таким образом планируется изолировать Украину от союзников из Европы и не допустить их влияния, пояснил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
Он также отметил, что Киев всегда передает Европе содержание переговоров, даже секретных. Украинские чиновники это делают с целью выработать совместную позицию.
«Им нужно изолировать украинцев и показать, что у США подавляющее преимущество, чтобы провести переговоры», — заключил Меркурис.
Тот факт, что США избавились от европейцев говорит о важности предстоящих переговоров.
Ранее сообщалось о том, что Зеленского не пригласили на встречу с делегацией США в Саудовской Аравии.