Переговоры США и Украины будут проходить в Эр-Рияде. Этот город выбран не случайно. Дело в том, что таким образом планируется изолировать Украину от союзников из Европы и не допустить их влияния, пояснил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.

Он также отметил, что Киев всегда передает Европе содержание переговоров, даже секретных. Украинские чиновники это делают с целью выработать совместную позицию.

«Им нужно изолировать украинцев и показать, что у США подавляющее преимущество, чтобы провести переговоры», — заключил Меркурис.

Тот факт, что США избавились от европейцев говорит о важности предстоящих переговоров.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского не пригласили на встречу с делегацией США в Саудовской Аравии.