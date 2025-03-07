Глава киевского режима Владимир Зеленский не будет присутствовать на встрече с делегацией США, которая состоится 11 марта в Саудовской Аравии. Об этом в соцсети Х написала журналист телеканала Fox News Нана Саджая.

Ранее телеканал сообщил, что делегация Соединенных Штатов отправится в Саудовскую Аравию для встречи с представителями Киева. Отмечалось, что с американской стороны будут присутствовать представители новой администрации Белого дома — Майк Уолтц, Стивен Уиткофф и Марко Рубио.

По данным источника, украинскую сторону представит глава офиса президента Андрей Ермак и другие киевские чиновники.

«Зеленский не будет присутствовать на встрече с американской делегацией во вторник», — отметила Саджая.

Эта встреча может стать вторым официальным контактом между США и Украиной. Первый — прошел неудачно 28 февраля, когда Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Визит нелегитимного лидера Украины омрачился скандалом, в результате чего его просто выгнали из Овального кабинета.

Ранее спикер Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий прокомментировал сделку по редкоземельным металлам с США.