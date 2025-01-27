Британский аналитик Меркурис рассказал, что будет с Украиной без поддержки США

Для Киева такое решение американского лидера может обернуться огромной проблемой, считает британский военный аналитик Александр Меркурис. Об этом он сообщил в своем YouTube-канале.

Меркурис считает, что, как только финансовая поддержка иссякнет, Украина рухнет в гиперинфляцию. Это давно бы произошло, если бы США не поддерживали Украину в критические моменты, добавил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его американский коллега Дональд Трамп хотел бы завершить конфликт на Украине, однако точно не знает, как именно это будет происходить.