В ходе переговоров президент Российской Федерации Владимир Путин неизменно демонстрирует вежливость к зарубежным лидерам. Такое мнение озвучил британский аналитик Александр Меркурис.

«Путин очень незауряден среди мировых лидеров, он следует советской и российской традиции быть в основном вежливым по отношению к лидерам, с которыми ему приходится иметь дело», — подчеркнул Меркурис.

Аналитик отметил, что глава российского государства придерживался этого принципа даже в общении с бывшим президентом США Джо Байденом, несмотря на «поистине ужасные вещи», которые последний позволял себе говорить в адрес Путина.

Меркурис также обратил внимание на вежливость и дружелюбие российского лидера по отношению к Дональду Трампу, подчеркнув, что такое поведение вполне соответствует дипломатическому протоколу и личному стилю Владимира Путина.

Эксперт акцентировал внимание на том, что представители западных государств неоднократно опускались до личных выпадов и оскорблений в адрес президента РФ.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин оценил слова Дональда Трампа о президенте Финляндии.