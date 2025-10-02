Президент России Владимир Путин прокомментировал заявление Дональда Трампа о финском коллеге, отметив недостаточность спортивных достижений для оценки политика. Об этом также сообщает KP.RU .

На форуме «Валдай» российский лидер отреагировал на слова Дональда Трампа о президенте Финляндии. Американский руководитель упоминал хорошие навыки Александра Стубба в игре в гольф. Путин выразил мнение, что для серьезной политической деятельности требуются более существенные качества.

В своем выступлении российский президент также затронул тему украинского конфликта. Он обратил внимание на то, что западные критики часто игнорируют ключевые исторические обстоятельства возникновения кризиса. В частности, речь шла о государственном перевороте в этой стране.

