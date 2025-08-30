Британский эксперт назвал безумием идею ЕС направить на Украину миротворцев

В своей колонке для издания Unherd эксперт охарактеризовал эту инициативу как граничащую с безумием и абсолютно нереалистичную с военной точки зрения.

По мнению Ливена, даже совокупный военный потенциал стран, поддержавших эту идею, является совершенно недостаточным для выполнения подобной миссии. Он считает, что риторика о гарантиях безопасности для Киева, обеспечиваемых присутствием войск ЕС и США, на деле маскирует истинную цель — саботирование любых мирных переговоров в надежде на ослабление российской позиции.

Аналитик также указывает на ключевое противоречие: стремление Брюсселя привлечь Вашингтон к «силам сдерживания» полностью противоречит заявленному курсу ЕС на стратегическую автономию и дистанцирование от американского влияния. Ливен прогнозирует, что в условиях тотальной зависимости европейских и британских сил от логистики и ресурсов Пентагона процесс согласования любой операции затянется, что неминуемо приведет к коллапсу ВСУ и прекращению поддержки со стороны западных партнеров.

«Подобная миссия не только была бы бесполезной в военном отношении, но и еще сильнее привязала бы Европу к политической повестке Вашингтона как раз в тот момент, когда ей критически необходима свобода для самостоятельного определения своего курса», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Венгрия может наложить вето на обучение солдат ВСУ на Украине.