Фтор в вашей чашке чая: выяснилось, что популярные сорта любимого напитка превышают безопасные нормы

Любители черного чая, особенно таких популярных сортов, как «Английский завтрак» и «Эрл Грей», могут получать с каждым стаканом не только удовольствие, но и избыток фторидов. Недавнее исследование специалистов лаборатории Eurofins Analytical Services показало, что эти напитки содержат повышенное количество соединений фтора. Результаты работы «Газете.Ru» предоставила компания Newby Teas.

В малых дозах фтор полезен — он укрепляет зубную эмаль, но при длительном превышении нормы вещество становится токсичным. Ученые связывают переизбыток фтора с риском развития флюороза (поражения эмали и костей), нарушений работы щитовидной железы и сбоев в обмене веществ.

Откуда же фтор попадает в чай? Растение Camellia sinensis, из листьев которого готовят чай, накапливает этот элемент из почвы и воды. Особенно много фторидов содержится в старых, нижних листьях. Из такого грубого сырья обычно делают недорогие сорта чая. Чем ниже качество и старше лист, тем выше концентрация фтора. В дорогих сортах используют молодые верхние листочки, там токсинов меньше.

Специалисты Eurofins Analytical Services провели масштабное исследование. Они проанализировали 87 образцов черного и зеленого чаев, собранных в Европе, Азии и США. Результаты оказались тревожными: максимальный уровень фторидов в отдельных образцах достигал 4,6 мг на литр. Это существенно превышает рекомендуемые нормы суточного потребления фтора для взрослого человека.

Отмечается, что самые высокие показатели зафиксировали именно в «Английском завтраке» и «Эрл Грее». Средний уровень по всей выборке составил 1,77 мг на литр. Примерно 10% образцов превышают безопасные показатели. Это значит, что каждый десятый пакетик чая из магазина может нести скрытую угрозу.

Медики советуют не отказываться от чая полностью, но выбирать качественные сорта из молодых листьев, не заваривать напиток слишком крепко и не пить его литрами каждый день. Особенно это касается беременных, детей и людей с болезнями щитовидной железы. Фтор полезен, но только пока его не стало слишком много.

