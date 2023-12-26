Британский генерал предрек победу России на Украине

Генерал в отставке указал на то, что инициатива в данном конфликте определенно переходит к российской стороне. Бэрронс также подметил, что у ВСУ кончаются ресурсы после изнурительного контрнаступления, которое они проводили летом. Военный выразил мнение, что если Европа с США не смогут в ближайшее время поставить Украине вооружение и деньги, которые нужны Киеву, то украинское государство ждет «абсолютный политический провал».

Бэрронс подчеркнул, что такой ситуации западный мир не ждал изначально, но это является объективной оценкой того, что сейчас происходит на фронте.