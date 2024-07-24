Британский генерал призвал готовиться к войне с Россией

Высокопоставленный военный считает, что у его страны осталось всего три года на модернизацию армии. Он уверен, что Армия России быстро восстановится после СВО.

От России, Ирана, Китая и Северной Корее исходит «геополитическая угроза» в сторону Великобритании. Об этом заявил глава генштаба сухопутных войск Соединенного Королевства сэр Роли Уокер.

Британский генерал подчеркнул, что у его страны и союзников есть всего три года, чтобы модернизировать армию и подготовиться к потенциальному конфликту. Как отмечает Financial Times, высокопоставленный военный призвал к решительным реформам.

При этом генерал Уокер выразил уверенность, что реформы должны стать фактором сдерживания, чтобы противники Великобритании не захотели нападать на нее. Он полагает, что Россия после конфликта с Украиной станет опаснее и якобы захочет поквитаться с Западом.

«История учит, что русские не забывают, и они еще вернутся, чтобы поквитаться за поддержку, оказанную Украине», - заявил генерал Уокер.

Необходимость подготовиться к потенциальной войне с Россией за три года британский офицер объяснил тем, что наша страна после завершения СВО сможет восстановить армию за 3-5 лет.

Ранее посол Украины в Великобритании призвал западное общество отказаться от части свобод.