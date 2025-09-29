Британский министр обороны Джон Хили бросил дерзкий вызов Владимиру Путину, заявив, что Россия не сможет победить в украинском конфликте, и призвав к незамедлительному миру. Об этом сообщает Sky News.

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к российскому лидеру с прямым и жестким посланием. Выступая публично, он заявил, что президент Путин не добьется победы на Украине. Британский министр призвал Москву положить конец боевым действиям.

Это заявление прозвучало на фоне затяжной паузы в диалоге между Москвой и Киевом. Российская сторона ранее неоднократно выражала готовность к переговорам, возлагая ответственность за их приостановку на украинских партнеров. В Кремле считают, что Киев сознательно затягивает процесс, пытаясь доказать западным странам свою способность продолжать конфликт. Тем временем Лондон занимает одну из ключевых позиций в поддержке Украины, активно снабжая ее военной и финансовой помощью.

