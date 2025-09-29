Зеленский раскритиковал Лукашенко за слова о мирном урегулировании на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский подверг критике заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о мирном регулировании конфликта на Украине. Его слова приводит телеграм-канал «Новости.Live».

Зеленский заявил, что белорусский лидер проживает в «собственном мире» и добровольно изолировал себя от международных процессов. Глава киевского режима также напомнил Лукашенко о независимом статусе его государства.

Ранее белорусский президент сообщил о наличии «хорошего предложения» от президента РФ Владимира Путина относительно урегулирования конфликта на Украине. Также Лукашенко обратился к Зеленскому и призвал его успокоиться, иначе он лишиться Украины полностью.

Ранее специальный представитель президента США Кит Келлог заявил, что Дональд Трамп одобрил нанесение ударов вглубь российской территории.