Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что киевский режим недостаточно благодарен за предоставляемую ему помощь. Об этом пишет The Guardian.

«Если вы убеждаете другие страны передать вам их запасы, то люди хотят видеть благодарность», – предупредил украинцев Уоллес.

Он припомнил, когда в прошлом году, потратив 11 часов на дорогу, приехал в Киев, ему первым делом предоставили список необходимого.

Мы не Amazon, отреагировал глава военного ведомства.

Перед началом саммита НАТО многие западные политики возмутились словами Зеленского, который назвал «абсурдным» решение альянса не устанавливать временные рамки для приглашения Украины.