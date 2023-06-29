Британский министр обвинил РФ в подрыве устава ООН и мировом кризисе

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании думает, что устав Совета Безопасности Организации Объединенных наций необходимо реформировать. По его мнению, туда надо ввести ряд развивающихся стран, чтобы этот орган соответствовал нынешним реалиям. Дипломат утверждает, что именно эта реформа станет целью британских усилий в последующие годы. Его слова привело ТАСС.

Он также считает, что Россия вовсе не выражает мнение стран глобального Юга, вопреки общему мнению. Клеверли заявил, что именно РФ виновна в международном энергетическом кризисе, а также в резком подорожании продовольствия, поскольку именно она начала украинский кризис. Поэтому ее стоит считать виновной за то, что положение беднейших стран еще более ухудшилось.