По мнению главы министерства иностранных дел Великобритании, Киеву надо покрыть его потребности в оружии на ближайшие два года. Это позволит ему победить Россию.

Министр Дэвид Кэмерон выступил на совещании глав МИД государств НАТО. Он заявил, что блок должен заключить прямые долгосрочные контракты с производителями оружия. Это позволит предприятиям нарастить выпуск как вооружений, так и боеприпасов, что позволит ликвидировать тот дефицит военных средств, который сейчас наблюдается у ВСУ. Об этом сообщило издание The Daily Telegraph.

Помимо этого Кэмерон захотел объединить усилия и экономические возможности всех стран Запада. Это позволит им одержать победу над РФ

в той войне на истощение, которая уже начата.