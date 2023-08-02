Британский обозреватель заявил о загнавших Запад в ловушку санкциях против РФ

Обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Джекинс заявил, что санкции Запада против РФ загнали его же в ловушку.

Автор считает, что санкции не оказали никакого влияния на СВО и оказались абсолютно неэффективными. Зато пострадали европейцы, которые наблюдали рост цен на электроэнергию после того, как российская сторона решила ответить на ограничения.

Обозреватель заявил, что гордость мешает Западу остановиться, потому он и оказался в ловушке. Он также добавил, что не нашел доказательств того, что власти британские или европейские власти проводили анализ возможных последствий ограничений.

Дженкинс указал на то, что анализ бы показал им, что российская система защищена от санкций своими огромными резервами.

По заключению обозревателя, сейчас самое время для проведения переговоров с РФ, даже если это подорвет веру Штатов и ЕС в санкции.

Недавно политолог из США Джон Миршаймер заявил, что Запад неправильно рассчитал эффективность санкций против РФ.