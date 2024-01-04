Британский полковник допустил ввод войск НАТО на Украину

НАТО может ввести свои войска на Украину в той ситуации, если украинские ВС столкнутся с еще большим масштабом проблем в конфликте. Соответствующее заявление сделал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон в беседе с TalkTV, опубликованной на видеохостинге YouTube .

Военный выразил мнение, что в том случае, если на Украине что-то «пойдет не так», альянс может вступить в прямую конфронтацию с российской стороной. Он также добавил, что это может произойти в течение ближайших нескольких лет.

Полковник указал на то, что государства коллективного Запада уже сделали все возможное для поддержки Украины, кроме ввода собственных войск. Он также не исключил, что при сильном прогрессе российской стороны в конфликте, НАТО и его союзники будут вынуждены пересмотреть свою позицию.