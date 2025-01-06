Британский премьер-министр обвинил миллиардера Маска во лжи

По словам главы британского правительства Кира Стармера, заявление американского миллиардера Илона Маска о причастности политика к массовым изнасилованиям девочек бандами в королевстве в связи с якобы его бездействием на посту главы прокурорской службы. Об этом сообщается в одной из соцсетей.

Напомним, что Маск в свою очередь, считая премьер-министра Великобритании соучастником этих преступлений, призвал Стармера к отставке и необходимости судебных разбирательств.

Однако от ответа на вопрос, станет ли глава британского правительства подавать иск о клевете против американского предпринимателя, Стармер ушел.

Ранее он призвал лидеров G7 усилить поддержку Украины.