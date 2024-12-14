Премьер-министр Британии Кир Стармер призвал лидеров G7 усилить поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к лидерам G7 с призывом усилить давление на РФ. Об этом со ссылкой на его канцелярию сообщает РИА Новости.

Стармер считает необходимым продолжить политику, направленную на ухудшение экономической ситуации в России и увеличение военной помощи Киеву.

Свою позицию он объяснил тем, что РФ до сих пор не смягчила политику по отношению к Украине.

Ранее Кир Стармер заявил, что Лондон будет поддерживать Украину, чтобы она смогла занять «оптимально выгодное положение в переговорах».

Он подчеркнул, что Великобритания будет поддерживать поддержку Украине столько, сколько это будет необходимо.