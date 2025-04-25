Британский премьер Стармер раскрыл сроки прекращения огня на Украине

Режим прекращения огня в зоне вооруженного конфликта на Украине может быть введен к лету, заявил в интервью Telegraph премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Он также отметил, что выступает против идеи о временном прекращении огня. Свою позицию премьер объяснил тем, что это даст России шанс «вернуться в будущем».

Стармер в очередной раз обратился к США с призывом предоставить гарантии безопасности британским и другим западным силам, размещенным на Украине для наблюдения за мирными процессами. Пока Трамп не давал таких обещаний.

Ранее премьер Британии призвал Россию без каких-либо условий немедленно прекратить огонь.