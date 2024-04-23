Британский премьер Сунак пообещал Украине помощь на полмиллиарда фунтов стерлингов

Риши Сунак, глава английского правительства, во время своей поездки в Польшу объявит о выделении Киеву нового пакета помощи. Уже определен состав данного пакета, об этом заявила канцелярия премьер-министра, слова ее представителей привел ТАСС .

В список предметов, которые будут поставлены в распоряжение ВСУ, войдет большое количество наименований. Он включает в себя 60 малых плавательных средств, в которые входят и два типа десантных лодок, более полутора сотен боевых машин пехоты Husky, чуть большее количество бронемашин и 78 вездеходов. Помощь также содержит ракеты общим числом в 1600 единиц, среди которых будут присутствовать Storm Shadow с радиусом действия более 250 километров.

Риши Сунак считает, что вся эта помощь поможет Украине дать отпор российской армии. Он сам уверен в том, что ВС РФ в случае победы над Киевом не остановится перед польской границей, а двинется дальше.

Ранее Риши Сунак от лица Великобритании пригрозил выйти из конвенции по правам человека. По его мнению, британцы сильно страдают от наплыва мигрантов, а ЕСПЧ не дает ему эффективно бороться с нелегальной миграцией. Он указал, что интересы граждан страны гораздо важнее, чем решения иностранных судов.