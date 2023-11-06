Без поставок от Запада, украинским ВС будет крайне тяжело предстоящей весной. Украине так и не начали поставлять обещанные истребители F-16. Об этом сообщило британское издание The Daily Telegraph в своем новом материале.

Авторы напомнили, что Запад обещал Киеву поставку F-16 для того, чтобы украинская сторона могла противостоять ВС РФ в воздухе, но до сих пор нет никаких намеков на их передачу.

Журналисты также подчеркнули, что без регулярных поставок вооружения от Запада, Украина окажется в «опасной ситуации» предстоящей весной. Авторы считают, что к тому времени, Россия успеет вооружить и подготовить еще больше своих бойцов.

Там также посоветовали украинскому правительству больше опасаться ухудшения ситуации в ближневосточном конфликте, ведь при таком развитии событий, государства НАТО будут уделять еще меньше внимания Киеву.

Конфликты на Украине и Ближнем Востоке набирают обороты. Объединяет их одно — деньги США. Как долго они смогут спонсировать вооруженные столкновения, и когда в кошельке США образуется дыра — рассказываем в материале «Подмосковье сегодня».