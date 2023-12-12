Британского премьера призвали брать пример с Черчилля

От глав стран ЕС поступают призывы британскому премьер-министру Риши Сунаку взять пример с Уинстона Черчилля и встать во главе западной помощи для Украины из-за рисков ее прекращения. Соответствующее заявление сделали авторы британского издания The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

В материале сообщается, что лидеры ЕС призывают премьера Британии вести себя как предшественник времен Второй мировой и восстановить лидирующую роль королевства в поддержке Украины со стороны коллективного Запада.

Как рассказал один из собеседников издания, среди британских консерваторов нет человека, похожего на Черчилля, а без такой фигуры, на Западе «вероятно забыли, что стоит на кону».

Журналисты также отметили, что сокращение помощи Киеву из Евросоюза и Соединенных Штатов может стать причиной поражения Украины в конфликте, и поэтому Запад надеется, что Сунак вдохнет в нее новые силы.