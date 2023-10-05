Брюссель использует Киев для перестройки Евросоюза

И. о. российского постпреда при Евросоюзе Кирилл Логвинов обвинил Брюссель в использовании Украины для перестройки ЕС. Дипломат заявил, что Брюссель пользуется истерией вокруг Украины для запуска данного процесса, его слова передает издание ТАСС .

Логвинов заявил, что ЕС сейчас переживает подобие экзистенциального кризиса и вместо того, чтобы работать во благо народа, обслуживает конъюнктурные интересы конкретных политиков и государств.

Дипломат считает, что для решения данной проблемы, ЕС собирается воспользоваться Украиной. По его мнению, об этом свидетельствует встреча глав МИД 23 стран Евросоюза в Киеве 2 октября. Логвинов подчеркнул, что эта встреча была не только для Украины, но и для остальных государств союза. Он считает, что ее целью было поддержание дисциплины внутри Европейского союза в вопросе оказания помощи Киеву.