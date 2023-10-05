Брюссель использует Киев для перестройки Евросоюза
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И. о. российского постпреда при Евросоюзе Кирилл Логвинов обвинил Брюссель в использовании Украины для перестройки ЕС. Дипломат заявил, что Брюссель пользуется истерией вокруг Украины для запуска данного процесса, его слова передает издание ТАСС.
Логвинов заявил, что ЕС сейчас переживает подобие экзистенциального кризиса и вместо того, чтобы работать во благо народа, обслуживает конъюнктурные интересы конкретных политиков и государств.
Дипломат считает, что для решения данной проблемы, ЕС собирается воспользоваться Украиной. По его мнению, об этом свидетельствует встреча глав МИД 23 стран Евросоюза в Киеве 2 октября. Логвинов подчеркнул, что эта встреча была не только для Украины, но и для остальных государств союза. Он считает, что ее целью было поддержание дисциплины внутри Европейского союза в вопросе оказания помощи Киеву.