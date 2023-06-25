Брюссель испытывает разногласия по поводу санкций за помощь Москве

Евросоюз планирует усилить санкции в отношении стран, которые помогают России уходить от санкционной политики, тем не менее, как считают эксперты, маловероятно, что данные планы будут воплощены в жизнь. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на издание Politico.

Уточняется, что внутри Евросоюза имеются явные разногласия, что усиление санкционной политики в этом направлении является правильной мерой.

Отмечается, что одни страны считают, что это крайняя мера, другие – что это даст толчок странам сблизиться с Москвой и Пекином.

Добавляется, что согласно соглашению по введению санкций против таких государств следует контролировать выполнение санкций этими странами и способствовать устранению возможности их обхода нацкомпаниями.